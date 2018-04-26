Нефть в плюсе из-за ожиданий новых санкций США против Ирана

Цены на нефть умеренно растут утром в четверг за счет ожиданий введения США новых санкций против Ирана, а также неуклонного сокращения добычи сырья в Венесуэле.

В 9.25 фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,55 процента по $74,41 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI торговались у отметки $68,28 за баррель, что на 0,34 процента выше предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 443,7 юаня за баррель.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал накануне, что, по его мнению, Дональд Трамп выйдет из ядерной сделки с Ираном. Свое решение по иранскому вопросу Трамп должен принять 12 мая.

Неуклонное снижение производства нефти в Венесуэле, как и хороший спрос на сырье, также поддерживают рынок, считают аналитики.

Основным же противовесом остается стремительный рост нефтедобычи в США, объем которой на прошлой неделе достиг 10,59 миллиона баррелей в сутки.