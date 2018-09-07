Цены на нефть малоподвижны на утренних торгах пятницы, так как отрицательная динамика развивающихся рынков и торговые войны сдерживают подъем рынка.

К 8.25 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,07 процента до $76,45 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались по $67,84 за баррель, что на 0,1 процента выше предыдущего закрытия.

Цена октябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 496,2 юаня за баррель.

Среди других факторов давления на нефтяные котировки аналитики называют рост недельных запасов нефтепродуктов в США.

В то же время запасы нефти в США на прошлой неделе снизились до минимального значения с февраля 2015 года – 401,49 миллиона баррелей, показали данные Управления энергетической информации (EIA).

Запасы на распределительном центре в Кушинге, штат Оклахома, в обзорный период выросли на 549.000 баррелей.

Добыча нефти в США продолжает оставаться у рекордной отметки 11 миллионов баррелей в сутки, практически не меняясь с июля.