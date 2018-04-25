Последнее обновление: 25.04.2018 15:26

Цены на нефть малоподвижны, рост запасов в США тормозит подъем рынка

Цены на нефть малоподвижны утром в среду, так как рост запасов сырья в США сдерживает подъем рынка.

Фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,09 процента до $73,79 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI торговались у отметки $67,64 за баррель, что на 0,09 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 437,9 юаня за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,1 миллиона баррелей до 429,1 миллиона, хотя аналитики предрекали снижение на 2 миллиона баррелей.

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика Управления энергетической информации (EIA), выходящая сегодня в 17.30.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Март 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Апрель 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование