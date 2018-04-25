Цены на нефть малоподвижны, рост запасов в США тормозит подъем рынка

Цены на нефть малоподвижны утром в среду, так как рост запасов сырья в США сдерживает подъем рынка.

Фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,09 процента до $73,79 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI торговались у отметки $67,64 за баррель, что на 0,09 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 437,9 юаня за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,1 миллиона баррелей до 429,1 миллиона, хотя аналитики предрекали снижение на 2 миллиона баррелей.

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика Управления энергетической информации (EIA), выходящая сегодня в 17.30.