Последнее обновление: 25.06.2018 11:09

Нефть начала неделю снижением в ответ на решение ОПЕК+

Цены на нефть снижаются утром в понедельник на фоне решения стран ОПЕК+ нарастить добычу сырья в рамках глобального пакта.

К 9.07 фьючерсы на североморскую смесь опустились на 1,81 процента до $74,18 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались вблизи $68,34 за баррель, что на 0,35 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 467,3 юаня за баррель.

Страны ОПЕК в субботу договорились с Россией и другими нефтедобывающими государствами о повышении производства с начала июля, при этом Саудовская Аравия пообещала “заметное” наращивание добычи, хотя и не назвала конкретных цифр.

По прогнозу аналитиков, баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти будет достаточно хорошим в текущем году.

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