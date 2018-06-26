Цены на золото опустились до минимума 6 месяцев на фоне восстановления доллара

Цены на золото опустились до минимума более шести месяцев во вторник, так как повсеместная распродажа рисковых активов сошла на нет, в то время как драгоценный металл оставался под давлением на фоне ожиданий, что рост процентной ставки Федрезерва США в дальнейшем окажет поддержку доллару.

Доллар укрепился на фоне растущих опасений об эскалации конфликта между США и их торговыми партнерами, в особенности с Китаем.

В 14.39 золото торговалось по $1.257,03 за тройскую унцию по сравнению с $1.265,00 за унцию при закрытии торгов в понедельник.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в августе подешевели на $10,3 до $1.258,6 за унцию.

Золотые биржевые фонды готовились показать самый слабый месяц с июля 2017 года, так как инвесторы покрывали убытки на фондовых, сырьевых и других рынках, вызванные торговыми спорами.

Торговая напряженность усилилась после того, как глава Минфина США Стивен Мнучин сказал в понедельник, что разрабатываемые ограничения в отношении инвестиций не будут касаться исключительно Китая, а распространятся “на все страны, которые пытаются украсть наши технологии”.

Глава ФРС Джером Пауэлл сказал на прошлой неделе, что регулятор должен продолжать постепенно повышать ставку на фоне укрепления экономики, чтобы сбалансировать целевые показатели занятости и инфляции.

Серебро торговалось по $16,21 за унцию по сравнению с $16,30 к закрытию торгов в понедельник, платина стоила $854,70 против $864,50, палладий - $930,97 против $939,25.