Последнее обновление: 22.06.2018 15:40

Цены на золото выросли после ослабления доллара, но могут продолжить снижение

Цены на золото отступили от минимума шести месяцев на фоне ослабления доллара, но незначительная величина прироста свидетельствует, что металл остаётся под спекулятивным давлением.

В 14.39 золото торговалось по $1.268,96 за тройскую унцию по сравнению с $1.266,81 за унцию при закрытии торгов в четверг.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в августе подорожали на $0,5 до $1.270,5 за унцию.

Доллар отошел от 11-месячного максимума к корзине основных валют в пятницу, в то время как евро укрепился после опроса, показавшего восстановление частного бизнеса еврозоны в июне.

Запасы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда ETF SPDR Gold Trust снизились на 0,5 процента до 824,63 тонн в четверг.

Серебро торговалось по $16,40 за унцию по сравнению с $16,30 к закрытию торгов в четверг, платина стоила $860,90 против $861,50, палладий - $956,84 против $951,00.

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