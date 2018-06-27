Цены на золото продолжают снижаться на фоне укрепления доллара

Цены на золото обновили минимум шести месяцев в среду на фоне укрепления доллара, сделавшего драгоценный металл дороже для держателей других валют.

Котировки золота опустились более, чем на 3 процента, показав сильнейшее падение за месяц с сентября на фоне ралли доллара, снижения запасов золотых биржевых фондов и сокращения спекулятивных ставок на рост цен.

В 15.34 золото торговалось по $1.255,26 за тройскую унцию по сравнению с $1.258,46 за унцию при закрытии торгов во вторник, после достижения минимума с середины декабря в $1.253.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в августе подешевели на $2,7 до $1.257,1 за унцию.

Эскалация торгового спора между США и Китаем ударила по мировым фондовым рынкам, но пока не привела к усилению спроса на золото.

Доллар держится вблизи пиков 2018 года отчасти из-за ожиданий, что Федрезерв США повысит процентную ставку еще раз после второго за год повышения в июне.

Сокращение запасов золотых биржевых фондов на 1,9 миллиона унций или 3,2 процента с конца мая также оказало давление на котировки металла.

Серебро торговалось по $16,17 за унцию по сравнению с $16,25 к закрытию торгов во вторник, платина стоила $859,60 против $865,50, палладий - $942,20 против $956,75.