Цены на золото опустились до минимума 6 месяцев из-за распродажи, роста доллара

Цены на золото опустились до минимума шести месяцев в четверг, так как инвесторы продавали активы на физическом рынке, а доллар вырос на фоне ожиданий повышения процентной ставки ФРС США.

В 13.25 золото торговалось по $1.262,98 за тройскую унцию по сравнению с $1.267,70 за унцию при закрытии торгов в среду.

Фьючерсы на золото в США подешевели на $9,9 до $1.264,7 за унцию.

Запасы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда ETF SPDR Gold Trust снизились почти на 5 процентов до 26,645 миллиона унций с конца апреля.

Повышение процентной ставки Федрезерва США и ожидания будущих повышений позднее в этом году привели к росту доллара к корзине основных валют-соперников до максимума с июля прошлого года.

Серебро торговалось по $16,17 за унцию по сравнению с $16,26 к закрытию торгов в среду, платина стоила $863,50 против $867,00, палладий - $962,70 против $964,00.