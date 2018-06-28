Последнее обновление: 28.06.2018 18:11

Цены на золото обновили минимум 6 месяцев, доллар вырос на фоне опасений о торговой войне

Цены на золото опустились до минимума более шести месяцев в четверг, в то время как доллар держался вблизи пика одного года на фоне растущего давления со стороны развернутого Соединенными Штатами торгового конфликта, cпровоцировавшего обвал фондовых рынков.

Мировые фондовые рынки опустились до минимумов почти трех месяцев, после того как американский президент США Дональд Трамп и экономический советник Белого Дома Ларри Кудлоу сообщили о планах использовать усиленный метод проверки безопасности, чтобы воспрепятствовать угрозам, связанным с китайскими инвестициями в технологические компании страны.

Доллар вырос на фоне торговой напряженности до пика одного года к корзине основных валют-соперников.

В 15.47 золото торговалось по $1.253,09 за тройскую унцию по сравнению с $1.251,62 за унцию при закрытии торгов в среду.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в августе подешевели на $1,6 до $1.254,4 за унцию.

Запасы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда ETF SPDR Gold Trust снизились на 0,36 процента до 821,69 тонн в среду, указав на ослабление спроса на драгоценный металл.

Серебро торговалось без изменений по $16,04 за унцию, платина стоила $853,00 против $856,00, палладий - $941,22 против $947,25.

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