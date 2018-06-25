Цены на золото держатся у минимума 6-ти месяцев из-за сильного доллара

Цены на золото стабилизировались в понедельник у минимума шести месяцев благодаря новым опасениям инвесторов по поводу торговых войн после сообщения о планах США запретить китайским фирмам инвестировать в американские технологические компании.

В 15.58 золото торговалось по $1.267,55 за тройскую унцию по сравнению с $1.268,49 за унцию при закрытии торгов в пятницу.

Министерство финансов США разрабатывает нормы, которые заблокируют Китаю возможность покупки американских компаний, занимающихся “промышленно важными технологиями”, сообщил в воскресенье правительственный чиновник, знакомый с вопросом.

На цены на золото сверху давит укрепление курса американской валюты.

Индекс доллара к корзине шести мировых валют укрепился до 94,581 пункта, в четверг обновив максимум с июля 2017 года на отметке 95,529 пункта.

Занди Шабалала. Перевёл Андрей Кузьмин. Редактор Анастасия Тетеревле