Последнее обновление: 19.06.2018 19:03

Цены на золото выросли на фоне торговой войны США и Китая, бегства от риска

Цены на золото выросли во вторник, после того как США и Китай пообещали ввести новые импортные пошлины, усилив спрос на безопасный актив.

Позднее в ходе торгов котировки драгоценного металла перешли к снижению.

Президент США Дональд Трамп в понедельник пригрозил ввести 10-процентные пошлины на китайские товары общей стоимостью $200 миллиардов, заставив Пекин сделать немедленное предупреждение об ответных мерах.

В 15.38 золото торговалось по $1.274,10 за тройскую унцию по сравнению с $1.277,91 за унцию при закрытии торгов в понедельник.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в августе подешевели на $3,5 до $1.280,1 за унцию.

Серебро торговалось по $16,30 за унцию по сравнению с $16,40 к закрытию торгов в понедельник, платина стоила $868,20 против $881,50, палладий - $975,25 против $990,00.

Хедж-фонды и управляющие инвестициями увеличили число длинных позиций в серебре на бирже COMEX на 35.882 контракта до 40.177 контракта, максимума шести с половиной месяцев, показали данные в пятницу.

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