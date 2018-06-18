Цены на золото стабилизировались

Цены на золото держались вблизи минимума пяти с половиной месяцев в понедельник, в то время как рост доллара компенсировал влияние нарастающей торговой напряженности между США и Китаем на котировки.

В 14.27 золото торговалось по $1.280,19 за тройскую унцию по сравнению с $1.279,00 за унцию при закрытии торгов в пятницу.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в августе подорожали на $4,5 до $1.283 за унцию.

Доллар держался вблизи максимальной отметки с ноября к корзине основных валют.

Котировки драгоценного металла снизились на 1,8 процента в пятницу, показав крупнейшее однодневное падение с ноября 2016 года, так как Вашингтон решил ввести таможенные пошлины на ввоз китайских товаров общей стоимостью $50 миллиардов, в то время как Пекин обещал принять ответные меры.

Совокупные запасы обеспеченных золотом биржевых индексных фондов (ETF) стабилизировались после сокращения на 1,4 миллиона унций, или 2,4 процента, с конца мая.

Серебро торговалось по $16,53 за унцию по сравнению с $16,51 к закрытию торгов в пятницу, платина стоила $879,14 против $887,40, палладий - $985,60 против $986,50.