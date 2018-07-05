Цены на золото снизились накануне выхода протокола ФРС США, вопреки слабому доллару

Цены на золото опустились в четверг вопреки слабому доллару, так как инвесторы обеспокоены тем, что протокол заседания ФРС США укажет на очередное повышение ставки.

В 15.07 золото торговалось по $1.253,76 за тройскую унцию по сравнению с $1.256,20 за унцию при закрытии торгов в среду.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в августе подорожали на $1,6 до $1.253,5 за унцию.

Индекс доллара опустился до минимума более одной недели, в то время как евро поднялся на полпроцента до максимума почти трех недель на фоне сильных данных Германии.

Протокол июньского заседания центробанка США будет представлен в 21.00 МСК. В ходе заседания Федрезерв прогнозировал еще два повышения в 2018 году. Таким образом, ФРС повысит процентную ставку четырежды за год.

Серебро торговалось по $16,01 за унцию по сравнению с $16,04 к закрытию торгов в среду, платина стоила $841,40 против $840,00, палладий - $946,90 против $946,00.