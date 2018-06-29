Последнее обновление: 29.06.2018 18:00

Цены на золото восстановились на фоне фиксации прибыли, слабого доллара

Цены на золото отступили от минимума шести месяцев в пятницу, так как спекулянты фиксировали прибыль на фоне слабого доллара, но некоторые аналитики предупредили, что котировки, скорее всего, продолжат снижение.

В 16.32 золото торговалось по $1.249,31 за тройскую унцию по сравнению с $1.247,88 за унцию при закрытии торгов в четверг.

Фьючерсы на золото в США подешевели на $0,2 до $1.250,8 за унцию.

Котировки золота готовились показать третье недельное снижение подряд после падения на 1,4 процента на этой неделе.

Евро вырос более чем на полцента, после того как лидеры стран Европейского союза достигли соглашения по вопросам миграции. [FRX/] Индекс доллара к корзине основных валют-соперников снизился на 0,6 процента после роста до пика примерно одного года в четверг.

Серебро торговалось по $15,98 за унцию по сравнению с $15,95 к закрытию торгов в четверг, платина стоила $850,00 против $847,50, палладий - $953,20 против $944,70.

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