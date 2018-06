Уолл-стрит закрылась существенным снижением на фоне растущей угрозы торговой войны

Обострение торговых противоречий США и других ведущих экономик ударило по американскому фондовому рынку в понедельник, в результате чего индексы S&P 500 и Nasdaq понесли самые существенные потери более чем за два месяца.

Индекс Dow Jones Industrial Average завершил торги ниже 200-дневной скользящей средней впервые с июня 2016 года.

S&P 500 потерял 2 процента в начале торгов понедельника из-за сообщений о том, что Минфин США разрабатывает ограничения, которые заблокируют Китаю возможность покупки американских компаний, занимающихся “промышленно важными технологиями”.

Глава Минфина США Стивен Мнучин позднее сообщил в твиттере, что ограничения не будут касаться исключительно Китая, а распространятся “на все страны, которые пытаются украсть наши технологии”.

Потери были повсеместными, однако больше всего пострадал технологический сектор, который опустился на 2,3 процента, показав максимальное однодневное падение более чем за два месяца. Индекс, отслеживающий динамику акций производителей полупроводников, потерял 3,1 процента, поскольку эти компании получают основную часть выручки в Китае.

Беспокойство инвесторов усилилось после того, как Harley-Davidson Inc сообщила, что перенесет производство мотоциклов, поставляемых в Европейский союз, на международные предприятия.

Индекс Dow Jones закрыл сессию снижением на 1,33 процента до 24.252,8 пункта, индекс S&P 500 - на 1,37 процента до 2.717,07 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 2,09 процента до 7.532,01 пункта.

Индекс CBOE Volatility, считающийся индикатором тревог на Уолл-стрит, взлетел до максимума около месяца.

Бумаги Facebook Inc снизились на 2,7 процента, Amazon.com Inc - на 3,1 процента, Netflix Inc - на 6,5 процента, а Alphabet Inc - на 2,6 процента.