Dow закрыл в минусе 8-ю сессию подряд из-за беспокойства о торговле

Американский фондовый рынок снизился в четверг, при этом Dow понес потери восьмой день подряд, поскольку промышленный сектор вновь подвергся давлению из-за опасений торговой войны, в то время как бумаги Amazon и других онлайн-ритейлеров ушли в минус после того, как Верховный суд США признал за властями штатов право облагать налогами онлайн-продажи.

Акции крупных промышленных предприятий и производителей автомобилей подверглись давлению после того, как немецкая Daimler понизила прогноз на 2018 год, а BMW сообщила, что ищет “стратегические варианты” из-за торгового спора США и Китая.

Акции Caterpillar подешевели на 2,52 процента, а Boeing - на 1,5 процента. Промышленный индекс S&P сбавил 1,19 процента.

Стоимость бумаг Ford снизилась на 1,35 процента, General Motors - на 1,98 процента, а Tesla - на 4,06 процента. Индекс акций производителей автомобилей и запчастей упал на 1,79 процента.

Бумаги Amazon просели на 1,9 процента после постановления суда, а затем отыграли часть потерь, завершив торги снижением на 1,1 процента. Акции Wayfair снизились на 1,6 процента, Overstock.com - на 7,2 процента, Etsy - на 1,4 процента, а Ebay - на 3,2 процента.

Индекс Dow Jones закрыл сессию снижением на 0,8 процента до 24.461,7 пункта, индекс S&P 500 - на 0,63 процента до 2.749,76 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,88 процента до 7.712,95 пункта.

Наибольший спад среди секторов показал энергетический сектор, который опустился на 1,93 процента на фоне падения цен на нефть в преддверии встречи министров ОПЕК, на которой нефтеэкспортеры, как ожидается, примут решение о наращивании добычи.