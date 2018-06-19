Уолл-стрит закрыла торги умеренным снижением, акции энергосектора выросли

Американские фондовые индексы Dow и S&P умеренно снизились по итогам торгов понедельника, но отошли от сессионных минимумов, поскольку рост акций энергетического сектора позволил частично компенсировать потери, связанные с беспокойством о торговой войне между США и Китаем.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о введении 25-процентных пошлин на импорт китайских товаров стоимостью $50 миллиардов. Пекин в ответ сообщил о симметричных мерах в отношении американского импорта, а также о приостановке действия всех предыдущих торговых соглашений с администрацией Трампа.

Акции Boeing, крупнейшего американского экспортера в КНР, подешевели на 0,9 процента, оказав наибольшее давление на Dow. Столько же потеряли бумаги производителя строительного оборудования Caterpillar.

Акции производителей микросхем, которые получают значительную часть выручки от операций в Китае, также утратили позиции. Бумаги Intel снизились в цене на 3,4 процента, оказав наибольшее давление на S&P 500 и Nasdaq.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones упал на 0,41 процента до 24.987,47 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,21 процента до 2.773,87 пункта, а индекс Nasdaq Composite потерял 0,01 процента, опустившись до 7.747,03 пункта.

Индекс энергетического сектора S&P поднялся на 1,1 процента, показав рост впервые за последние пять сессий. Этому способствовал подъем акций Chevron Corp, на 1,6 процента, и ConocoPhillips, на 1,9 процента.

Индекс компаний, выпускающих товары массового потребления,, снизился на 1,5 процента, при этом бумаги табачной компании Philip Morris подешевели на 2,3 процента.

Бумаги China Biologic подскочили в цене на 21,1 процента, после того как китайская инвестиционная корпорация CITIC Capital Holdings предложила купить биотехнологическую компанию, оценив ее в $3,65 миллиарда.