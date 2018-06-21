Nasdaq закрылся на рекордном пике; Dow снизился

Американский индекс Nasdaq закрыл торги среды на рекордном максимуме за счет подъема бумаг крупных технологических компаний и компонентов потребительского сектора, в то время как Dow подвергся давлению на фоне сохраняющегося беспокойства о торговом споре США с Китаем.

Акции Twenty-First Century Fox Inc подскочили на 7,5 процента после того, как Walt Disney Co повысила размер предложения о покупке активов Fox. Бумаги Walt Disney выросли на 1 процент.

S&P 500 прервал трехдневное снижение, так как рост бумаг медиакомпаний способствовал подъему сектора второстепенных товаров и услуг на 0,5 процента.

Акции Facebook Inc подорожали на 2,3 процента. Бумаги Alphabet выросли на 0,5 процента, а Amazon.com Inc - на 0,9 процента.

Технологический сектор S&P набрал 0,3 процента.

Индекс Dow Jones закрыл сессию снижением на 0,17 процента до 24.657,8 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,17 процента до 2.767,32 пункта, а индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,72 процента до 7.781,52 пункта.

Акции Starbucks Corp просели на 9,1 процента, поскольку прогноз квартального роста продаж крупнейшей в мире сети кофеен не оправдал ожиданий аналитиков.

Бумаги Oracle Corp подешевели на 7,5 процента, так как прогноз квартальной прибыли производителя программного обеспечения также не дотянул до ожиданий аналитиков.