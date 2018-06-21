Последнее обновление: 21.06.2018 14:40

Nasdaq закрылся на рекордном пике; Dow снизился

Американский индекс Nasdaq закрыл торги среды на рекордном максимуме за счет подъема бумаг крупных технологических компаний и компонентов потребительского сектора, в то время как Dow подвергся давлению на фоне сохраняющегося беспокойства о торговом споре США с Китаем.

Акции Twenty-First Century Fox Inc подскочили на 7,5 процента после того, как Walt Disney Co повысила размер предложения о покупке активов Fox. Бумаги Walt Disney выросли на 1 процент.

S&P 500 прервал трехдневное снижение, так как рост бумаг медиакомпаний способствовал подъему сектора второстепенных товаров и услуг на 0,5 процента.

Акции Facebook Inc подорожали на 2,3 процента. Бумаги Alphabet выросли на 0,5 процента, а Amazon.com Inc - на 0,9 процента.

Технологический сектор S&P набрал 0,3 процента.

Индекс Dow Jones закрыл сессию снижением на 0,17 процента до 24.657,8 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,17 процента до 2.767,32 пункта, а индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,72 процента до 7.781,52 пункта.

Акции Starbucks Corp просели на 9,1 процента, поскольку прогноз квартального роста продаж крупнейшей в мире сети кофеен не оправдал ожиданий аналитиков.

Бумаги Oracle Corp подешевели на 7,5 процента, так как прогноз квартальной прибыли производителя программного обеспечения также не дотянул до ожиданий аналитиков.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Май 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Июнь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование