Индекс Nasdaq закрылся на рекордном максимуме после заседания ЕЦБ

Индекс S&P 500 вырос в четверг, а Nasdaq обновил рекордный максимум на момент закрытия после того, как Европейский центробанк сообщил, что оставит ставки на текущих уровнях до середины 2019 года, а экономические данные из США указали на укрепление крупнейшей экономики мира.

ЕЦБ в четверг объявил о сворачивании программы скупки активов с конца 2018 года, но сообщил, что ставки останутся на рекордно низких уровнях как минимум до конца лета 2019 года.

Федрезерв в среду повысил ставки, а также дал оптимистичную оценку состоянию экономики США.

Министерство торговли США в четверг сообщило, что объем розничных продаж в мае вырос на 0,8 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Без учета автомобильного сектора розничные продажи увеличились на 0,9 процента.

Индекс Dow Jones снизился на 0,1 процента до 25.175,31 пункта, индекс S&P 500 поднялся на 0,25 процента до 2.782,49 пункта, а Nasdaq Composite - на 0,85 процента до 7.761,04 пункта.

Семь из 11 основных секторов S&P 500 завершили торги на положительной территории.

Финансовый сектор сбавил 0,9 процента на фоне снижения доходности госбондов США после того, как ЕЦБ сообщил, что ставки будут находиться на текущих уровнях дольше, чем прогнозировали многие инвесторы.

Акции Microsoft Corp подорожали на 0,6 процента после новостей о том, что компания работает над технологией автоматизации розничной торговли.