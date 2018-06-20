Уолл-стрит закрылась в минусе из-за страхов о торговле

Уолл-стрит снизилась во вторник на фоне резкого усиления торговых противоречий Вашингтона и Пекина, а индекс Dow Jones отдал все набранное с начала года преимущество.

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные 10-процентные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью еще $200 миллиардов. Пекин пообещал контрмеры.

По словам Трампа, он принял решение о новых тарифах после того, как Китай объявил о введении пошлин на импорт американских товаров стоимостью $50 миллиардов в ответ на аналогичные меры Вашингтона в пятницу.

Индекс Dow Jones опустился на 1,15 процента до 24.700,21 пункта, индекс S&P 500 - на 0,40 процента до 2.762,57 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,28 процента до 7.725,59 пункта.

В то же время основным индексам удалось восстановить часть потерь начала сессии. Учитывая усиление торговой напряженности, некоторые инвесторы назвали снижение американских акций относительно небольшим.

Индекс компаний малой капитализации Russell 2000, компоненты которого больше ориентированы на внутренний рынок, прибавил 0,1 процента.

Акции Boeing подешевели на 3,8 процента, бумаги производителя строительного оборудования Caterpillar - на 3,6 процента на фоне торгового спора США и Китая.

В результате промышленный индекс S&P снизился на 2,1 процента - это самое сильное однодневное процентное падение почти за два месяца. Акции производителей чипов, значительная часть выручки которых приходится на Китай, также завершили торги на отрицательной территории.