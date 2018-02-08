Нефть умеренно дешевеет при росте добычи в США до исторического максимума

Цены на нефть снижаются утром в четверг под давлением роста добычи сырья в США, объём которой за минувшую неделю вырос до исторического максимума.

К 9.11 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,12 процента до $65,43 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $61,63 за баррель, что на 0,26 процента ниже предыдущего закрытия.

По данным Управления энергетической информации (EIA), добыча нефти в США на прошлой неделе выросла до 10,25 миллиона баррелей в сутки, превысив прежний, установленный в 1970 году, рекорд.

“Такой внушительный рост добычи (в США) до 10,25 миллиона баррелей в сутки стал полной неожиданностью, если учесть, что на позапрошлой неделе объём производства составлял 9,92 миллиона баррелей в сутки”, – сказал Фавад Разакзада из Forex.com.

В своём февральском обзоре ведомство повысило среднегодовой прогноз прироста добычи нефти в США. EIA полагает, что добыча вырастет в 2018 году на 1,26 миллиона баррелей в сутки к 2017-му до 10,59 миллиона баррелей в сутки.

Запасы нефти в США также выросли за неделю. По данным EIA, они увеличились на 1,90 миллиона баррелей до 420,3 миллиона баррелей за неделю к 2 февраля, хотя аналитики предрекали рост на 3,19 миллиона баррелей.

Запасы бензина и дистиллятов в США за указанный период также выросли.