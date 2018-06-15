Последнее обновление: 15.06.2018 17:49

Золото дешевеет на фоне сильного доллара, торговая напряженность ограничивает потери

Цены на золото снизились в пятницу на фоне фиксации прибыли, после того как доллар обновил пик семи месяцев, но опасения инвесторов о торговой войне и коррекция на фондовых рынках оказали поддержку котировкам.

В 15.06 золото торговалось по $1.299,31 за тройскую унцию по сравнению с $1.301,83 за унцию при закрытии торгов в четверг после достижения пика с 15 мая в $1.309,30 в ходе предыдущей сессии.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в августе подешевели на $5,9 до $1.302,4 за унцию.

Индекс доллара слегка укрепился после достижения максимума с ноября прошлого года.

Китай пообещал в пятницу принять ответные меры, если США причинят ущерб интересам Китая, за несколько часов до того, как Трамп одобрил пошлины на импорт товаров из Китая на сумму $50 миллиардов.

Международный валютный фонд предупредил в четверг, что новые пошлины, введенные американским президентом Дональдом Трампом, угрожают мировой торговой системе, спровоцируют ответную реакцию со стороны других государств и навредят экономике США.

Серебро торговалось по $17,23 за унцию по сравнению с $17,13 к закрытию торгов в четверг, платина стоила $905,00 против $90,00, палладий - $1.003,75 против $1.008,00.

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