Акции Китая, Гонконга снизились из-за страхов о торговле

Китайские акции отдали набранное в начале сессии преимущество, завершив торги понедельника на отрицательной территории, поскольку опасения о торговле, а также снижение сектора недвижимости и бумаг авиакомпаний нивелировали оптимизм в связи со смягчением требований к резервам банков.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, снизился на 1,3 процента до 3.560,48 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 1,1 процента и закрылся на отметке 2.859,34 пункта.

Минфин США разрабатывает меры, призванные запретить фирмам, как минимум 25 процентов которых принадлежат китайским собственникам, покупать американские компании, обладающие “промышленно значимыми технологиями”, сообщил в воскресенье осведомленный источник в правительстве США.

Китайский центробанк сообщил в воскресенье, что снизит требования к резервам ряда банков на 50 базисных пунктов, высвободив $108 миллиардов, для ускорения темпов обмена долга на акции и поддержки кредитования небольших фирм.

Сектор недвижимости потерял 4,9 процента, поскольку ослабление юаня вызвало страхи об оттоке капитала.

Акции авиакомпаний также подешевели: бумаги Air China и China Eastern Airlines снизились на 10 процентов.

Наибольший рост в процентном исчислении показали бумаги Shandong Daye Co Ltd, BanBao Co Ltd и Wuxi Acryl Technology Co Ltd, которые прибавили около 10 процентов.

Самое сильное падение продемонстрировали акции NINGBO BIRD Co Ltd, Guangzhou Yuetai Group Co Ltd и Air China Ltd, которые сбавили 10,03-10,12 процента.

Акции Гонконга опустились до шестимесячного минимума из-за снижения техсектора после сообщения о том, что США планируют ограничить китайские инвестиции в американские технологические компании.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng снизился на 1,3 процента до 28.961,39 пункта, индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 1,2 процента, закрывшись на отметке 11.208,90 пункта.