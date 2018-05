Рынки акций Китая и Гонконга снизились из-за кризиса в Италии и страхов о торговой войне

Основные фондовые индексы Китая в среду снизились максимально за последние более чем два месяца, при этом Шанхайский индекс достиг 19-месячного минимума закрытия на фоне глобальной распродажи, которую спровоцировали политический кризис в Италии и возобновившееся беспокойство о торговой войне между США и КНР.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, опустился на 2,1 процента до 3.723,37 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 2,5 процента и закрылся на отметке 3.041,44 пункта, минимуме с октября 2016 года.

Оба индекса показали сильнейшее однодневное падение с 23 марта.

Инвесторы опасаются, что повторные выборы в третьей по величине экономике еврозоны, которые могут состояться уже в июле, станут де-факто референдумом о членстве Италии в валютном блоке и роли страны в Европейском союзе.

Вдобавок к этому, участники рынков обеспокоены напряженностью в торговых отношениях США и Китая, особенно после того, как Вашингтон заявил, что не отказывается от введения пошлин и ограничений в отношении инвестиций китайских компаний. Пекин озвучил готовность к ответным мерам.

Наибольший процентный рост в индексе Shanghai Composite показали акции Xinjiang Sayram Modern Agriculture Co Ltd, которые подорожали на 10,08 процента, а также BanBao Co Ltd и Great-Sun Foods Co Ltd, прибавившие 10,01 процента и 10 процентов соответственно.

Сильнее всего в процентном выражении снизились бумаги Zhejiang Zomax Transmission Co Ltd, подешевевшие на 10,04 процента, а также Clenergy Xiamen Technology Co Ltd и Xinjiang Bai Hua Cun Co Ltd, которые потеряли 10,03 и 10,02 процента соответственно.

Фондовый рынок Гонконга завершил сегодняшние торги на трехнедельном минимуме.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng снизился на 1,4 процента до 30.056,79 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 1,6 процента, закрывшись на отметке 11.769,16 пункта.

Субиндекс, отслеживающий акции энергетических компаний в составе Hang Seng, опустился на 0,6 процента, тогда как сектор информационных технологий потерял 0,54 процента, финансовый сектор - 1,52 процента, а сектор недвижимости - 1,3 процента.

В лидерах роста среди компонентов Hang Seng оказались бумаги CNOOC Ltd, подорожавшие на 0,78 процента, а наибольшие потери понесли акции WH Group Ltd, которые подешевели на 3,11 процента.