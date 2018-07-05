Последнее обновление: 05.07.2018 15:05

Акции Шанхая, Гонконга снижаются перед введением взаимных торговых пошлин Китаем и США

Китайские фондовые рынки снизились в четверг, в то время как курс юаня колебался по отношению к доллару за день до назначенного на пятницу взаимного введения пошлин Вашингтоном и Пекином, которые могут привести к развязыванию полномасштабной торговой войны.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены из-за назначенного на 6 июля введения США пошлин на китайские товары стоимостью $34 миллиарда и возможных аналогичных ответных мер Пекина.

Фондовые рынки снижались одновременно с ослаблением центробанком Китая резервных требований, которое, как ожидается, вольет дополнительную ликвидность в финансовую систему. Ослабление резервных требований, о котором было объявлено 24 июня, вольет в систему примерно 700 миллиардов юаней ($105,5 миллиарда) ликвидности, сообщил центробанк Китая в четверг.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, снизился на 0,6 процента. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,9 процента. Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 0,2 процента.

Юань восстановился после потерь в начале сессии и торговался без резких колебаний в конце торгов.

Июнь стал для китайской валюты худшим месяцем в истории. Юань потерял 3,3 процента стоимости по отношению к доллару.

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