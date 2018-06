Рынок акций Китая обновил минимум 20 месяцев на фоне торгового спора с США

Индекс Шанхайской биржи упал на минимум 20 месяцев в пятницу из-за усилившегося беспокойства инвесторов по поводу торговых разногласий между Китаем и США, способных отрицательно повлиять на темпы роста китайской экономики.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался в ходе торгов до низшей точки с сентября 2016 года, закрывшись падением на 0,7 процента до 3.021,90 пункта. Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, снизился на 0,5 процента до 3.753,43 пункта. Оба индекса закрылись в отрицательной зоне третью сессию подряд.

Инвесторы напряженно следят за развитием отношений двух крупнейших экономик мира. Несмотря на то, что пока до конца неясно, введет ли Вашингтон пошлины, торговый спор Китая и США оказывает дополнительное давление на китайскую экономику, которая начала показывать признаки замедления под весом многолетних жестких мер правительства Пекина против рискового кредитования.

В лидерах роста среди компонентов индекса Shanghai Composite оказались акции Fuda Alloy Materials Co Ltd, Chongqing Wanli New Energy Co Ltd и Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd, завершившие торги повышением на 9,95-10,00 процентов.

Больше всего в процентном выражении снизились акции Shanghai Chuangli Group Co Ltd, Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Ltd Co и Weifang Yaxing Chemical Co Ltd, потеряв в цене около 10,05 процента.

Фондовые индексы Гонконга также завершили пятничную сессию в минусе, показав по итогам недели худшую динамику за 2,5 месяца.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 0,4 процента до 30.309,49 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 0,7 процента, закрывшись на отметке 11.870,18 пункта.