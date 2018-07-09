Рынок акций Китая прибавил 2,5% по итогам лучшего дня за два года, юань укрепился

Китайский фондовый рынок и юань выросли в понедельник, несмотря на усиление напряженности в торговых отношениях Вашингтона и Пекина после введения на прошлой неделе взаимных импортных пошлин.

Ралли на рынке акций, по-видимому, обусловлено техническими факторами и риторикой правительства, направленной на повышение уверенности рынка, однако трейдеры и аналитики говорят, что этот подъем может скоро сойти на нет, поскольку торговая война с США ударит по экономике Китая и мировому экономическому росту.

“Это ралли отчасти объясняется некоторым улучшением ситуации с ликвидностью... а также благоприятными комментариями регуляторов и высокопоставленных чиновников, которые помогли поднять настроение участникам рынков”, - отмечает аналитик Pacific Securities Чжоу Юй.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 2,5 процента до 2.815,51 пункта, продемонстрировав сильнейший однодневный рост с мая 2016 года. Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, прибавил 2,8 процента и завершил день на отметке 3.459,31 пункта, что стало лучшей динамикой с августа 2016 года.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 1,3 процента до 28.688,50 пункта, примерно столько же прибавил индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, который закрылся на отметке 10.768,35 пункта.

Рынки корректируются посла активных распродаж на прошлой неделе в связи со вступлением в силу пошлин США на импорт китайских товаров стоимостью $34 миллиарда и эквивалентным ответом Китая.

Чиновники пытаются успокоить инвесторов, заверяя их в надежности фундаментальных показателей.

Юань к 12:55 торговался вблизи 6,6178 за доллар на фоне ослабления доллара после выхода трудовой статистики США.

“Быстрое и значительное одностороннее обесценивание юаня, должно быть, подошло к концу, если только не будет еще каких-либо изменений в фундаментальных экономических показателях и китайско-американских отношениях”, - говорит главный экономист Industrial Bank Лу Чжэнвэй, прогнозируя некоторую консолидацию на рынке.

“Рынки будут отслеживать любые изменения в торговых трениях США и Китая, такие как увеличение размеров пошлин или их снижение”.