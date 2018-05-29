Акции Шанхая снизились 5-е торги подряд на фоне беспокойства о кредитных рисках

Шанхайский фондовый рынок закрыл снижением пятые торги подряд во вторник, так как инвесторы начали беспокоиться о кредитных рисках на фоне очередного дефолта по облигациям, в то время как Пекин пообещал сохранять финансовую стабильность в преддверии включения китайских акций в индексы MSCI.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, снизился на 0,8 процента до 3.804,01 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,5 процента, закрывшись на отметке 3.120,46 пункта.

China Energy Reserve & Chemicals Group Co (CERCG) сообщила о дефолте по облигациям на сумму $350 миллионов, срок погашения которых наступил в текущем месяце, из-за “ужесточения условий кредитования”.

Китайский регулятор в сфере ценных бумаг пообещал поддерживать финансовую стабильность и предотвращать пузыри цен на активы в тот момент, когда страна ускоряет открытие финансовых рынков для зарубежных инвесторов.

Ожидается, что включение китайских акций в состав индексов MSCI привлечет на рынок страны десятки миллиардов долларов в следующем месяце.

Большинство секторов закрыли торги вторника в минусе во главе с фармкомпаниями, так как инвесторы фиксировали прибыль после роста акций за прошедшие два месяца.

Индекс, отслеживающий динамику акций крупных фармкомпаний, просел на 4,9 процента, пережив худший день более чем за два года. Бумаги “тяжеловеса” индекса Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical упали на максимально допустимые 10 процентов.

Фондовый рынок Гонконга закрылся на отрицательной территории во вторник во главе с финансовым сектором, так как волатильность европейских рынков ослабила аппетит инвесторов к риску.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng снизился на 1 процент до 30.484,58 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, опустился на 1,3 процента, закрывшись на отметке 11.959,08 пункта.