Акции Китая отыграли потери благодаря ослаблению тревог о торговой войне

Китайские акции отыграли небольшое снижение в начале биржевой сессии и завершили торги вторника без особых изменений после того, как США и Китай сообщили о том, что они близки к разрешению разногласий о ZTE.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, снизился на 0,4 процента до 3.906,21 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite закрылся без изменений на отметке 3.214,35 пункта.

Вашингтон и Пекин близки к урегулированию ситуации вокруг ZTE Corp - Вашингтон может снять с американских компаний запрет на поставки китайскому производителю телекоммуникационного оборудования, сообщили Рейтер два источника, осведомленные о ходе переговоров.

Торговля акциями ZTE по-прежнему приостановлена, но инвесторов воодушевило возможное разрешение спора, после чего индекс, отслеживающий основные телекоммуникационные компании, завершил торги повышением на 1 процент. Акции сектора здравоохранения лидировали в торгах вторника, поскольку Китай рассматривает возможность снятия ограничения рождаемости в 2019 году. В то же время индекс сектора недвижимости упал на 2 процента.

Больше всего в процентном соотношении в индексе Shanghai Composite набрали акции Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co Ltd, Tibet Weixinkang Medicine Co Ltd и Shanghai Aiyingshi Co Ltd, поднявшись в цене на 10,01-10,02 процента.

Сильнее всего в процентном выражении снизились бумаги QianJiang Water Resources Development Co Ltd, Shandong Tyan Home Co Ltd и Future Land Holdings Co Ltd, закрывшись снижением на 4,78 - 5,63 процента.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 0,6 процента до 31.234,35 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 0,04 процента, закрывшись на отметке 12.349,61 пункта.

Субиндекс, отслеживающий акции энергетических компаний в составе Hang Seng, потерял 0,42 процента, субиндекс финансового сектора поднялся на 0,92 процента. Сектор информационных технологий упал на 0,22 процента.