Китайские "голубые фишки" выросли за счет потребсектора, акции Гонконга в плюсе

Китайские “голубые фишки” закрылись ростом в понедельник благодаря уверенному подъему потребсектора и сектора здравоохранения, а также на фоне продолжающейся подготовки возможной встречи лидеров США и Северной Кореи.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, вырос на 0,4 процента до 3.833,26 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,2 процента, закрывшись на отметке 3.135,08 пункта.

Лидерами роста среди основных секторов оказались потребсектор и сектор здравоохранения, которые прибавили 3,3 и 2,3 процента соответственно.

Президент США Дональд Трамп сказал в воскресенье, что американская делегация прибыла в Северную Корею для подготовки его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. На прошлой неделе Трамп отменил переговоры с Кимом, которые должны были пройти 12 июня в Сингапуре, однако в субботу сообщил, что встреча все еще может состояться.

Обеспокоенность инвесторов вокруг торговой напряженности между Китаем и Соединенными Штатами снижается после достигнутой договоренности между Вашингтоном и Пекином об отмене запрета на заключение сделок между ZTE, второй крупнейшей телекоммуникационной компанией КНР, и американскими фирмами.

Заместитель председателя КНР Ван Цишань сказал в пятницу, что никто не выиграет от торговой войны между Китаем и США, но отметил, что Пекин должен быть готов к любому повороту событий.

Настроения инвесторов улучшились после выхода экономических данных, указавших на то, что прибыль промышленных компаний Китая в апреле выросла максимально за шесть месяцев.

Больше всего в процентном выражении поднялись в цене бумаги Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co Ltd, Weilong Grape Wine Co Ltd и Changbai Mountain Tourism Co Ltd, подорожавшие на 10,02-10,04 процента.

Сильнее всего снизились акции Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Ltd Co, Jiangsu Rutong Petro-Machinery Co Ltd и Zhejiang Grandwall Electric Science & Technology Co Ltd, которые подешевели 10,00-10,03 процента.

Гонконгские акции закрылись ростом.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 0,7 процента до 30.792,26 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 0,6 процента, закрывшись на отметке 12.115,17 пункта.