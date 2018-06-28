Рынок акций Китая, юань снизились из-за беспокойства о торговле и экономике

Фондовый рынок Китая в четверг обновил двухлетние минимумы и может показать худшую месячную динамику за несколько лет, поскольку напряженность в торговых отношениях с США и беспокойство по поводу долга омрачают перспективы развития китайской экономики.

Страхи о начале торговой войны также толкнули вниз юань, и некоторые аналитики говорят, что падение валюты может продолжиться.

Основные фондовые индексы Китая не сумели удержать позиции, набранные в середине торговой сессии, расширив потери предыдущих двух дней.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, снизился на 1,1 процента до 3.422,59 пункта и может завершить месяц худшей динамикой с января 2016 года, когда он упал на 22 процента. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,9 процента до 2.785,97 пункта. Оба индекса несут потери четвертую сессию подряд.

“Настроения инвесторов будут оставаться крайне пессимистичными в краткосрочной перспективе”, - сказал Лу Цзе, возглавляющий отдел исследований китайского рынка в управляющей компании Robeco.

“Рынок находится в поисках дна”, - сказал он, добавив, что рынок, как ожидается, может стабилизироваться во второй половине года.

На спотовом рынке юань открылся на отметке 6,6177 за доллар и завершил торговую сессию вблизи 6,6250 за доллар, самом низком уровне закрытия за семь месяцев.

Валюта дешевела на протяжении последних шести дней, достигая минимумов с декабря 2017 года.

С начала июня юань потерял свыше 3 процентов к доллару США - больше, чем в какой-либо другой месяц с 1994 года, когда Китай унифицировал свой обменный курс.

По мнению некоторых аналитиков, юань может продолжить слабеть, учитывая его сохраняющуюся силу по сравнению с валютами других развивающихся рынков.