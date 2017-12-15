Цены на нефть стабильны на фоне снижения предложения

Цены на нефть были стабильны в пятницу, так как поддержка, оказанная ценам неполадками в работе трубопровода Forties в Северном море и продолжающимся сокращением добычи в рамках пакта ОПЕК+, была компенсирована наращиванием добычи в США.

К 9.45 нефть сорта Brent торговалась по $63,39, на 0,08 процента выше предыдущего закрытия.

Фьючерсы на североамериканский сорт WTI к этому времени торговались по $57,18, на 0,14 процента выше предыдущего закрытия.

Приостановка работы трубопровода Forties, перекачивающего североморскую нефть в Великобританию, подтолкнула цены на нефть вверх, сказали трейдеры.

“Оператор нефтепровода Forties, компания Ineos, объявила форс-мажор по поставкам сырья после обнаружения протечек во вторник. Это означает, что ремонтные работы могут продлиться несколько недель”, - говорится в сообщении американского инвестиционного банка Jefferies.

“Если работа трубопровода будет приостановлена на несколько недель, это поднимет цену сорта Brent”.

Рост нефтедобычи в США ставит под угрозу цель ОПЕК и ряда не входящих в него государств восстановить баланс на рынке. С середины 2016 года добыча сырья в США выросла более чем на 15 процентов до 9,7 миллиона баррелей в сутки, наивысшей отметки с начала 1970-х годов, приблизившись к уровню добычи в ведущих странах-нефтепроизводителях России и Саудовской Аравии.

Увеличение объема добычи в США, в основном за счет усиления сланцевого бурения, скорее всего, вернет рынок к избытку предложения в первой половине 2018 года, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг.

“Общий рост добычи может превысить рост спроса: в первой половине года избыток может составить 200.000 баррелей в сутки, прежде чем вернуться к дефициту примерно в 200.000 баррелей в сутки во второй половине года, тем самым приближая рынок к балансу”, - следует из ежемесячного отчета агентства.