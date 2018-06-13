Цены на золото в минусе накануне ожидаемого повышения процентной ставки ФРС

Цены на золото снизились в среду на фоне усилившегося доллара, однако динамика была сдержанной накануне заявлений ФРС, которые могут спровоцировать резкий рост цен.

Инвесторы ожидают, что Федрезерв США повысит процентную ставку, но также ждут сигналов о темпе повышения в 2018 году.

В 15.16 золото торговалось по $1.294,56 за унцию по сравнению с $1.295,57 при закрытии торгов во вторник.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в августе подешевели на $1,3 до $1.298,1 за унцию.

Совокупные запасы обеспеченных золотом биржевых индексных фондов (ETF) снизились на 1,4 миллиона унций, или 2,4 процента, с конца мая, в то время как ставки на рост цен на бирже Comex остаются низкими после падения в прошлом месяце до минимума с января 2016 года.

Серебро торговалось по $16,91 за унцию по сравнению с $16,85 к закрытию торгов во вторник, платина стоила $897,50 против $894,00, палладий - $1.007,90 против $1.018,50.