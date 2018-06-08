Цены на золото выросли накануне саммита G7, доллар ограничивает рост

Цены на золото стабилизировались в пятницу на фоне усилившегося накануне саммита G7 бегства инвесторов от риска, однако металл продолжал торговаться в самом узком диапазоне более чем за десятилетие, так как восстановление доллара сдерживало рост.

В 14.36 золото торговалось по $1.298,47 за тройскую унцию по сравнению с $1.296,72 за унцию при закрытии торгов в четверг.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в августе подешевело на $0,5 до $1.302,4 за унцию.

Саммит стран G7 открывается в Квебеке на фоне самых сильных разногласий за всю 42-летнюю историю существования большой семерки, так как политика американского президента Дональда Трампа под лозунгом “Первым делом - Америка” может привести к глобальной торговой войне и дипломатическому расколу.

Трамп встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре. Двухдневное заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке также начнется 12 июня.

Серебро торговалось по $16,69 за унцию по сравнению с $16,66 к закрытию торгов в четверг, после достижения пика шести недель.

Платина торговалась по $899,70 за унцию по сравнению с $896,50 к закрытию торгов в четверг, палладий - $1.011,50 против $1.012,00.