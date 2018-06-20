Доллар растет к евро и иене

Доллар США продолжает дорожать относительно евро в среду после укрепления на 0,3% по итогам предыдущей сессии на ожиданиях, что разрастание торгового спора между Вашингтоном и Пекином приведет к усилению инфляции в США.

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что готов пойти на дальнейшую эскалацию торгового конфликта с КНР и обложить 10-процентными пошлинами импортируемые Штатами китайские товары на сумму еще в $200 млрд. Ранее США ввели пошлины на ввоз товаров из КНР на $50 млрд. Китайские власти пообещали дать симметричный ответ.

"Неопределенность, связанная с планами Трампа обложить новыми пошлинами товары китайского экспорта, очень высока, и трейдеры реагируют соответственно, - цитирует агентство Bloomberg аналитика St.George Bank в Сиднее Яну Чана. - Инвесторы продолжают уходить от рисков".

Эксперты ожидают, что повышение пошлин на товары, импортируемые США из Китая, приведет к усилению инфляции в американской экономике, что наряду с продолжающимся ужесточением кредитно-денежной политики Федрезервом будет оказывать поддержку доллару.

Тем временем Европейский центральный банк (ЕЦБ) вновь дал понять, что не намерен спешить с подъемом ставки. ЕЦБ с осторожностью подойдет к вопросу о выборе времени для подъема базовой процентной ставки, заявил глава ЕЦБ Марио Драги в ходе выступления на форуме центробанков в Синтре (Португалия) во вторник.

По состоянию на 9:03 евро снизился к доллару до $1,1572 по сравнению с $1,1590 на закрытие предыдущей сессии.

Курс доллара относительно иены поднялся до 110,19 иены против 110,06 иены накануне. Стоимость евро к иене стабильна на уровне закрытия предыдущей сессии - 127,56иены.

Индекс ICE, отслеживающий колебания доллара относительно шести основных мировых валют, увеличился в среду на 0,1%.