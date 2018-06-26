Доллар в минусе к иене из-за растущего беспокойства о торговом споре США и партнеров

Доллар снизился к иене в ходе торгов в Азии во вторник и находился вблизи двухнедельного минимума, поскольку беспокойство об усилении напряженности в торговых отношениях США и партнеров продолжило подавлять аппетит к риску.

Давление на рынок оказывают неоднозначные сигналы Вашингтона о позиции в отношении международной торговли.

Глава Минфина США Стивен Мнучин сказал в понедельник, что разрабатываемые ограничения в отношении инвестиций не будут касаться исключительно Китая, а распространятся “на все страны, которые пытаются украсть наши технологии”.

В то же время глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро сказал, что любые ограничения в области инвестиций, которые предложит администрация президента США Дональда Трампа, будут направлены на Китай, а не на другие страны.

Доллар отыграл часть потерь после комментариев Наварро, однако затем вновь сдал позиции к иене, к 8.49 МСК опустившись на 0,15 процента до 109,59 иены и находясь недалеко от достигнутого в понедельник двухнедельного минимума в 109,365 иены.

Индекс доллара, отслеживающий динамику нацвалюты США к корзине шести основных валют, к этому времени снизился на 0,08 процента до 94,199, отойдя еще дальше от пика 11 месяцев в 95,533, достигнутого 21 июня.

Торговый спор США и Китая также спровоцировал снижение юаня, который опустился на 0,25 процента до 6,5546 за доллар.

Евро вырос на 0,12 процента к доллару до $1,1715, продолжив восстанавливаться после падения до минимума 11 месяцев на уровне $1,1508 в четверг.

Сырьевые валюты, в числе которых австралийский, новозеландский и канадский доллар, торговались без резких колебаний, поскольку цены на нефть затормозили рост, в то время как цены на медь снизились.