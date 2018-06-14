Вызванный решением ФРС рост доллара сошел на нет, внимание переключилось на ЕЦБ

Доллар снизился до трехнедельных минимумов к иене в четверг, растеряв набранные вечером среды позиции, когда ФРС США сделала немного более “ястребиное” заявление, намекнув на еще два повышения ставки до конца года.

Рост американской валюты ослаб на фоне фиксации прибыли инвесторами в преддверии сегодняшнего заседания Европейского центробанка, в ходе которого чиновники обсудят сроки сворачивания программы скупки облигаций объемом 2,55 триллиона евро.

Давление на доллар также оказывает возобновившееся беспокойство по поводу торговых отношений США и Китая, играющее на руку иене, которая обычно укрепляется в период политической напряженности.

Доллар торгуется около 110,02 иены, на 0,3 процента ниже уровня предыдущего закрытия, после роста до трехнедельного пика 110,85 иены вскоре после публикации заявления ФРС, в котором регулятор дал хороший прогноз для крупнейшей экономики мира.

Евро вырос на 0,1 процента до $1,1802, отступив от отметки $1,1725, достигнутой после заявления ФРС.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, снизился на 0,3 процента до 93,467 после роста до 94,028 в среду.

ФРС США повысила базовую ставку в соответствии с ожиданиями участников рынка до 1,75-2,00 процента с 1,5-1,75 процента.

Регулятор также отказался от предыдущего обещания поддерживать ставки на низком уровне достаточно долго для стимулирования экономики “какое-то время” и дал понять, что смирится с инфляцией, превышающей средний целевой уровень, как минимум до 2021 года, намереваясь провести еще два подъема ставки в 2018 году вместо ожидавшегося ранее одного.

После заявления ФРС внимание рынка переключилось на заседание ЕЦБ, итоги которого будут опубликованы позднее в четверг.

Хотя Европейский центробанк, как ожидается, оставит денежно-кредитную политику без изменений, некоторые трейдеры рассчитывают, что регулятор может сигнализировать о своем намерении начать сворачивать программу скупки облигаций в этом году.