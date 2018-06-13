Последнее обновление: 13.06.2018 11:15

Доллар вырос к иене, в фокусе - заседание ФРС

Доллар достиг трехнедельного пика к иене и торговался без резких колебаний к евро в среду в ожидании итогов заседания Федрезерва, которые могут пролить свет на количество повышений ставок в США в 2018 году.

Очередное заседание ФРС завершится позднее в среду. Регулятор, как ожидается, повысит ставки во второй раз с начала года.

Рынки ждут сигналов о том, намерен ли американский центробанк довести количество повышений ставок в текущем году до четырех на фоне стабильного расширения крупнейшей мировой экономики.

К 8.21 индекс доллара к корзине основных валют прибавил 0,04 процента до 93,841 после подъема на 0,25 процента на предыдущей сессии.

К иене доллар вырос на 0,2 процента до 110,62 после подъема до отметки 110,68 иены - максимума с 23 мая.

Евро торговался без внятной динамики на уровне $1,1748 после снижения на 0,35 процента накануне.

Динамику евро в краткосрочной перспективе, скорее всего, определят итоги заседания ФРС, а также Европейского центробанка, которое состоится в четверг.

На прошлой неделе евро достиг трехнедельного пика в $1,1840 на фоне сообщений о том, что ЕЦБ может сигнализировать о сворачивании программы скупки активов. Тем не менее позднее единая европейская валюта растеряла набранное преимущество.

Фунт стерлингов сбавил 0,05 процента до $1,3365 после подъема до $1,3424 на предыдущей сессии.

Австралийский доллар торговался без резких колебаний на уровне $0,7573, в то время как новозеландский доллар подорожал на 0,1 процента до $0,7014.

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