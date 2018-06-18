Доллар вблизи 7-месячного максимума, но беспокойство вокруг торговли сдерживает рост

Доллар приблизился к максимуму семи месяцев в понедельник, так как инвесторы надеются, что США и Китай смогут избежать полноценной торговой войны, однако напряженность в отношениях двух стран замедлила рост валюты.

К 8.34 индекс доллара к корзине шести валют вырос на 0,04 процента до 94,824.

Индекс находился недалеко от отметки 95,131, максимума, достигнутого в пятницу. На прошлой неделе доллар укрепился более чем на 1 процент после “ястребиных” сигналов от Федерезерва США в отношении подъема ставок и миролюбивой риторики Европейского центрального банка.

Помимо прошедших на прошлой неделе заседаний ФРС, ЕЦБ и Банка Японии валютные рынки оценивали итоги саммита США и КНДР и последствия возобновившейся напряженности между Вашингтоном и Пекином из-за торговых споров.

Доллар снизился на 0,18 процента к иене до 110,45 иены из-за ухудшения аппетита к риску на фоне снижения бумаг Токийской фондовой биржи.

Евро опустился на 0,09 процента до $1,1596, продолжив снижаться после падения на 1,3 процента на прошлой неделе из-за сигналов ЕЦБ о намерении сохранять процентные ставки на рекордном минимуме до осени 2019 года.

Сырьевые валюты подверглись давлению на фоне снижения цен на нефть.

Канадский доллар демонстрировал малоподвижную динамику к доллару США, находясь на отметке C$1,3180, после падения до годового минимума в C$1,3210 в пятницу.

Австралийский доллар подрос на 0,1 процента до $0,7447 после падения до минимума пяти недель в $0,7426, а новозеланский доллар практически не изменился, находясь у отметки $0,6947.