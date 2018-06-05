Евро стабилен на фоне ослабления беспокойства об Италии, доллар укрепляется к иене

Евро во вторник получил поддержку на фоне признаков стабилизации политической ситуации в Италии, а доллар сохранил повышательную тенденцию к иене благодаря трудовой статистике США, усилившей ожидания еще трех повышений ставки ФРС до конца года.

В начале азиатской сессии евро торговался без существенных изменений вблизи $1,1694, накануне достигнув отметки $1,1745, максимума с 24 мая.

После падения до 10-месячного минимума $1,1510 неделю назад единая валюта начала восстанавливаться на фоне новостей о формировании коалиционного правительства в Италии.

По отношению к японской валюте евро вырос до 128,48 иены, отступив от 11-месячного минимума 124,82 иены, достигнутого неделю назад.

Доллар торговался около отметки 109,86 иены, на 0,1 процента выше уровня предыдущего закрытия, продолжив восстанавливаться после падения на прошлой неделе до пятинедельного минимума 108,115 иены.

Хорошая трудовая статистика США, опубликованная на прошлой неделе, увеличила вероятность еще трех повышений ставки ФРС до конца текущего года.

Американский центробанк, как ожидается, повысит стоимость заимствований на заседании на следующей неделе после ужесточения политики в марте.

Австралийский доллар немного снизился, торгуясь около отметки $0,7635, после того как Резервный банк Австралии, как и ожидалось, оставил монетарную политику без изменений. В понедельник валюта достигла шестинедельного максимума $0,76665, чему отчасти способствовали данные, указавшие на хорошую прибыль компаний и увеличение розничных продаж.