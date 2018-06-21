Доллар у пика 11 месяцев; фунт под давлением перед итогами заседания Банка Англии

Доллар удерживался вблизи 11-месячного максимума к корзине основных валют в четверг при поддержке роста доходности гособлигаций США, в то время как фунт стерлингов опустился до минимума с ноября 2017 года в преддверии итогов заседания Банка Англии.

К 8.51 индекс доллара вырос на 0,24 процента до 95,285, днем ранее поднявшись до 95,299, максимума с середины июля 2017 года.

Доходность долгосрочных казначейских облигаций США отошла от трехнедельного минимума, поскольку бегство от риска прекратилось в начале недели на фоне временного ослабления напряженности в торговых отношениях Вашингтона и Пекина.

Росту доходности госбондов также способствовали комментарии главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, который сказал в среду, что американский ЦБ должен продолжать постепенно повышать ставку.

Доллар вырос к иене на 0,29 процента до 110,67 иены, отойдя еще дальше от пробитого во вторник недельного минимума на уровне 109,55 иены.

Евро опустился на 0,12 процента до $1,1556, днем ранее потеряв 0,15 процента.

Фунт стерлингов снизился на 0,19 процента до $1,3145, минимума семи месяцев.

Ожидается, что Банк Англии оставит ставку без изменений, и рынкам важно, насколько сильными будут сигналы о возможном повышении ставки на следующих двух заседаниях в августе и декабре.

Австралийский доллар просел на 0,19 процента до $0,7354.

Новозеландский доллар снизился на 0,44 процента до $0,6832, минимума шести месяцев, после данных, указавших на замедление роста экономики в первом квартале.