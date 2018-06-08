Доллар вблизи 3-недельного минимума на фоне снижения доходности госбондов США

Доллар держится вблизи трехнедельного минимума к корзине основных валют в пятницу на фоне резкого падения доходности госбондов США, в то время как евро сохранил преимущество, набранное за счет ожиданий сворачивания программы количественного смягчения Европейского центробанка.

Индекс доллара к 8.25 показывал нулевую динамику, находясь на отметке 93,433, после снижения на 0,3 процента накануне.

С начала недели индекс сбавил 0,75 процента, а в четверг достиг отметки 93,213 - минимума с 17 мая.

Доллар оказался под давлением на этой неделе, в то время как евро отошел от 10-месячных минимумов благодаря ослаблению политических тревог в Италии и слухам о том, что ЕЦБ на заседании 14 июня может сигнализировать о намерении начать сворачивание масштабной скупки активов.

Евро торгуется в пятницу без внятной динамики на уровне $1,1802 после подъема до трехнедельного пика в $1,1840 накануне. С начала недели единая европейская валюта выросла более чем на 1 процент, готовясь показать рекордный с середины февраля недельный подъем.

Давление на доллар также оказало резкое снижение доходности казначейских облигаций США в четверг на фоне ослабления аппетита к риску.

К иене доллар торговался без резких колебаний на уровне 109,71 после снижения на 0,45 процента на предыдущей сессии.

Фунт стерлингов также торговался без внятной динамики у отметки $1,3426. В четверг британская валюта подешевела до $1,3368 на фоне опасений вокруг переговоров о Brexit, однако затем восстановила потери благодаря ослаблению доллара.

Австралийский доллар сбавил 0,2 процента до $0,7610, снижаясь второй день кряду, поскольку экономические данные, опубликованные в четверг, указали на сокращение профицита торгового баланса страны.