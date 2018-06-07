Цены на золото выросли, евро укрепился к доллару

Цены на золото выросли в четверг, так как евро поднялся до максимума двух недель к доллару, в то время как инвесторы ждали заседания основных центробанков, а также саммита США и КНДР на следующей неделе.

В 13.46 золото торговалось по $1.298,76 за тройскую унцию по сравнению с $1.296,00 за унцию при закрытии торгов в среду.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в августе подорожали на $1,85 до $1.302,9 за унцию.

Евро остался вблизи двухнедельного максимума ко многим валютам-соперникам в четверг на фоне возросших ожиданий того, что Европейский центральный банк может в скором времени объявить о начале сворачивания масштабной программы скупки облигаций.

Заседание ФРС и саммит США и КНДР состоятся на следующей неделе. Встреча глав стран G7 начнется в эту пятницу в Квебеке.

Запасы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда ETF SPDR Gold Trust снизились на 0,42 процента до минимума более трех месяцев в 832,59 тонны в среду.

Серебро торговалось по $16,75 за унцию по сравнению с $16,64 к закрытию торгов в среду, платина стоила $906,60 против $902,50, палладий - $1.017,30 против $1.016,30.