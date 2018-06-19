Нефть начала торги снижением после роста накануне

Цены на нефть снижаются утром во вторник из-за ожиданий наращивания добычи участниками глобального пакта ОПЕК+.

К 9.05 фьючерсы на североморскую смесь опустились на 0,89 процента до $74,67 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались вблизи $65,25 за баррель, что на 0,91 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 459,0 юаня за баррель.

Пакт ОПЕК+, заключенный в декабре 2016 года для выравнивания баланса глобального спроса и предложения, действует до конца текущего года. Участники соглашения соберутся в конце этой недели в Вене, чтобы обсудить успех общего дела и решить дальнейшую судьбу сделки.

Среди других факторов давления аналитики называют обострившиеся противоречия Китая и США. Торговый спор двух стран набирает обороты, по мере того как американский президент Дональд Трамп объявляет введение дополнительных пошлин на китайские товары, а Пекин грозит Вашингтону контрмерами.

Ранее Китай не исключил введения пошлин на импорт нефти из США, который последовательно рос с 2017 года и сейчас оценивается на уровне около $1 миллиарда.

По оценке Wood Mackenzie, доля Китая в экспорте американского сырья составляет примерно 20 процентов.