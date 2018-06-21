Нефть дешевеет в четверг в ожидании новых сигналов от ОПЕК+

Цены на нефть опускаются в ожидании новых сигналов от нефтедобывающих государств, которые встретятся в Вене позднее на этой неделе.

Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 снизилась на $0,39 (0,52%) - до $74,35 за баррель. В среду контракты подешевели на $0,34 (0,45%) - до $74,74 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,21 (0,32%) - до $65,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $1,15 (1,77%) - до $66,22 за баррель.

Поддержку нефти WTI накануне оказали данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились за неделю на 5,9 млн баррелей, максимальными темпами с января. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 3,7 млн баррелей.

В центре внимания рынка - встреча нефтедобывающих государств, которая пройдет в конце этой неделе. Странам ОПЕК+ предстоит провести переговоры относительно дальнейшей судьбы действующего соглашения об ограничении добычи нефти.

Страны ОПЕК проведут свою встречу уже в пятницу, а заседание в формате ОПЕК+ состоится в субботу.