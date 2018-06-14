Последнее обновление: 14.06.2018 11:36

Нефть в минусе из-за снижения переработки в Китае, рекордной добычи в США

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть незначительно снижаются утром в четверг из-за сокращения объёма переработки в Китае, а также при росте добычи сырья в США до нового рекорда.

К 8.55 фьючерсы на североморскую смесь опустились на 0,36 процента до $76,46 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI торговались вблизи $66,55 за баррель, что на 0,14 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 469,2 юаня за баррель.

Китайские НПЗ в мае сократили производство до 11,93 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 12,06 миллиона баррелей в сутки в апреле. В то же время в годовом выражении майский объём производства вырос на 8,2 процента.

Среди других факторов давления на котировки аналитики называют неуклонный рост добычи нефти в США.

По данным Управления энергетической информации (EIA), США на прошлой неделе нарастили производство нефти до 10,9 миллиона баррелей в сутки.

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