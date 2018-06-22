Последнее обновление: 22.06.2018 15:40

Нефть дорожает на информации о решениях ОПЕК

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть растут в пятницу на сообщениях о том, что страны ОПЕК договорились о фактическом увеличении добычи на 600 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:06 выросла на $1,35 (1,85%) - до $74,40 за баррель. Ранее стоимость Brent поднималась более чем на 2% - до $74,62 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,03 (1,57%) - до $66,57 за баррель. В ходе торгов цена превышала $66,61 за баррель.

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