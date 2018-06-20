Последнее обновление: 20.06.2018 13:33

Нефть дорожает при снижении запасов в США и добычи в Ливии

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть умеренно растут утром в среду за счёт сокращения недельных запасов сырья в США, а также на фоне обострившейся ситуации в Ливии.

К 9.10 фьючерсы на североморскую смесь поднялись на 0,41 процента до $75,39 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались вблизи $65,43 за баррель, что на 0,55 процента выше предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 464,2 юаня за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США уменьшились на 3 миллиона баррелей до 430,6 миллиона за неделю к 15 июня, тогда как аналитики предрекали снижение на 1,9 миллиона баррелей.

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика Управления энергетической информации (EIA), выходящая в среду вечером.

В Ливии накануне разрушилось одно из нефтехранилищ в порте Ras Lanuf, загоревшихся в результате вооружённых столкновений национальной армии и оппозиционных группировок. Добыча нефти в стране за последние дни упала примерно на 400.000 баррелей в сутки.

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