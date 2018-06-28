Нефть слабо дешевеет после резкого роста накануне

Нефть в четверг сдержанно дешевеет после значительного роста накануне, позволившего марке Brent обновить максимум с мая, а WTI - с 2014 года.

Рост цен поддерживают данные о самом резком сокращении товарных запасов нефти в США с 2016 года, а также неопределенность в отношении дальнейших экспортных поставок из Ирана на фоне американских санкций.

Котировка августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 снизилась на $0,17 (0,22%) - до $77,45 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в четверг подешевела на $0,32 (0,44%) - до $72,44 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent поднялась на $1,31 (1,7%), до $77,62 за баррель, а WTI - на $2,23 (3,2%), до $72,76 за баррель, максимума с 26 ноября 2014 года. Во вторник WTI впервые с конца мая завершила торги на отметке выше $70 за баррель.