Последнее обновление: 13.06.2018 11:15

Нефть умеренно дешевеет при росте запасов в США

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду при росте недельных запасов сырья в США.

К 8.40 фьючерсы на североморскую смесь опустились на 0,25 процента до $75,69 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI торговались вблизи $66,05 за баррель, что на 0,47 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 465,9 юаня за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 833.000 баррелей до 433,7 миллиона, хотя аналитики предрекали снижение на 2,7 миллиона баррелей.

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика Управления энергетической информации (EIA), выходящая сегодня вечером.

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